“Serena Bortone al posto di Caterina Balivo su Rai Uno”

In attesa della presentazione dei palinsesti ufficiali prevista per il prossimo 1° luglio, si ricorrono le voci sui nuovi assetti televisivi in casa Rai. L’ultima che racconta di inediti scenari è quella diffusa da Adnkronos secondo cui Serena Bortone lascerà 'Agorà' per occupare su Rai Uno lo spazio di Caterina Balivo che negli scorsi giorni ha annunciato di lasciare definitivamente 'Vieni da me' per dedicarsi ad altro.

Il suo divrebbe essere un nuovo programma in stile 'David Letterman show', più legato all'attualità, e dunque ben lontano dallo stile ‘baliviano’ a cui il pubblico dei pomeriggi di Rai Uno era stato abituato. Si preannuncia quindi un’impresa non facile per la giornalista romana, volto di Rai Tre con il suo ‘Agorà’ dal 2017, che andrà a sfidare il seguitissimo programma storico della concorrente Mediaset 'Uomini e Donne' di Maria De Filippi, in onda su Canale 5.