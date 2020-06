Serena Bortone lascia in lacrime 'Agorà': "Un anno crudele. Oggi per alcuni di noi le strade si dividono"

Lacrime sui titoli di coda dell'ultima puntata di stagione di 'Agorà'. Serena Bortone, al timone del programma di Rai Tre dal 2017, scrive la parola fine e saluta commossa colleghi, collaboratori e pubblico. Dopo i fiori in studio da parte di tutta la squadra e un video celebrativo, realizzato dalla squadra del 'moviolone', la conduttrice fa fatica a parlare: "Questa è la mia ultima puntata. Sono orgogliosa di essere appartenuta a questa storia, che a settembre compirà 10 anni, e di avere avuto l'onore e il privilegio di guidare una squadra in cui sono cresciuta e che ho avuto la fortuna di contribuire a far crescere".

"E' stato un anno crudele - continua, con la voce rotta dal pianto - Ricorderò per sempre l'angoscia, mista a incredulità, del primo giorno di diretta del lockdown. Lo ricorderò quel momento, l'ingresso in questo studio, e quando ho capito subito dopo la necessità di esserci per raccontare ed essere vicini a medici, infermieri, malati e poi orfani e vedove. E' stato possibile farlo giorno dopo giorno anche grazie a coloro che sono state le nostre finestre accese sui luoghi della pandemia, tutti i valorosi e generosi inviati".

Tra le lacrime, Serena Bortona ringrazia tutti, collaboratori, inviati, autori, tecnici, il regista e poi il compagno di viaggio Marco Carrara, anche lui commosso: "Sei stato un compagno splendido e sono certa che avrai un meraviglioso futuro, sempre".

Infine un grazie alla Rai e alla "libertà professionale che ci ha sempre garantito", poi l'arrivederci: "Per alcuni di noi oggi le strade si dividono. A chi resta e a chi va, soave sia il vento, come in un'opera di Mozart. Lunga vita ad Agorà, viva Rai 3. Una cosa è certa, 'we will meet you again'. Ci incontreremo ancora".

