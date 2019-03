Serena Grandi si racconta dopo il tumore: “Ho molta paura. Penso sempre che non è finita”

Serena Grandi racconta la terribile esperienza del tumore al seno che l’ha colpita qualche mese fa nella puntata di Verissimo in onda sabato 9 marzo su Canale 5.

“Non devo fare la chemioterapia, ma solo la radioterapia per 5, 6 settimane. Ho molta paura. Penso sempre che non è finita qua. Anche dopo uno starnuto penso: ma vivrò?”, confida a Silvia Toffanin l’attrice 60enne che due mesi fa rivelò per la prima volta il grave problema di salute.

“A dicembre ho subito due interventi al seno per la rimozione di un carcinoma subdolo di ben 5 centimetri. Dopo il primo intervento, ho dovuto subirne un secondo a causa di un’infezione”, spiega ancora la ex concorrete del Gf Vip che già durante il reality avvertiva un certo malessere che oggi è certa fosse riconducibile alla malattia scoperta in un secondo momento. “Sono convinta che quando sono entrata al Grande Fratello Vip già cominciavo a stare male, non ero io e mi dicevo ‘sarò invecchiata’. La stanchezza che sentivo e che non riuscivo a capire perché avessi era già dovuta a questo carcinoma”.

Serena Grandi: “Vorrei cambiare vita, magari trovare un altro amore”

Considerata un sex symbol del cinema italiano, oggi Serena Grandi fa una riflessione sul proprio aspetto fisico (“Mi sono sentita tradita dal mio corpo. Ho basato tutto sulla mia bellezza. Ho conosciuto il successo al cinema per questo seno prorompente e oggi mi ha tradito”), ma da donna forte e battagliera qual è, si dice pronta ad andare avanti incontro alla vita e, magari, anche al grande amore: “Oggi voglio riprendere la mia vita, tornare a lavorare. Ho momenti di grande sconforto, piango molto, ma poi, immediatamente reagisco con la voglia di fare una passeggiata o di leggere un libro”. "Mi fa un po’ paura il futuro. Vorrei cambiare vita, aria, magari trovare un altro amore”, la sua grande speranza.

(Nella foto, Serena Grandi e Silvia Toffanin a 'Verissimo')