Serena Rossi si commuove per il regalo di Olivia Bertè: “Mimì ce l’aveva sempre con sé, ora è tua”

Quella di oggi è giornata che difficilmente Serena Rossi potrà dimenticare, ricca com’è stata di emozioni tutte provate in diretta tv durante ‘Domenica In’.

Dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio del compagno Davide Devenuto, l’attrice napoletana è stata destinataria di un regalo letteralmente fuori dal comune da parte di Olivia Bertè, sorella di Mia Martini.

Olivia Bertè regala la chitarra di Mia Martini a Serena Rossi

Olivia Bertè, sorella di Loredana e di Mia Martini, è entrata in studio subito dopo l’intervista di Serena Rossi che aveva ricordato la cantante scomparsa da lei interpretata nel film ‘Io sono Mia’.

Ma prima di iniziare il dialogo con Mara Venier, la donna ha salutato Serena annunciandole di volerle regalare la chitarra di Mia Martini.

“Ce l’aveva sempre con lei, ora ho desiderio che ce l’abbia tu. È stata recuperata anni fa grazie a degli amici”, ha detto la donna a Serena Rossi che non ha potuto trattenere le lacrime per la forte emozione anche dietro le quinte, come mostra il video caricato da lei stessa sulle Instagram Storie e ripreso da un utente che, come molti telespettatori, ha sottolineato il fatto che l'attrice si sia davvero meritato un regalo così importante.