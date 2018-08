Torna la serie A, tutti i gol del campionato su Mediaset: i programmi

Con l'inizio della Serie A 2018/2019, si apre la nuova stagione sportiva delle Reti Mediaset, che garantirà la visione di tutti i gol e le azioni principali delle sfide di campionato. In chiaro, senza canone e senza abbonamento.

In occasione della prima e della seconda giornata di campionato, domenica 19 e 26 agosto, Canale 5 trasmetterà in seconda serata "Aspettando Pressing", uno speciale che anticipa il nuovo "Pressing", programma in diretta il cui esordio è previsto domenica 2 settembre, con highlights, gol e commenti della giornata di calcio di Serie A.

Lunedì 3 settembre, invece, riparte su Italia 1 sempre in seconda serata "Tiki Taka", quest'anno arricchito dalla presenza in studio di Wanda Nara, moglie e procuratrice del capitano dell'Inter Mauro Icardi al suo esordio televisivo in Italia come opinionista sportiva.

Durante la settimana, aggiornamenti continui sul telegiornale "Sport Mediaset", da questa stagione in un quadruplo appuntamento quotidiano: due edizioni su Italia 1 alle 13.00 e alle 19.00 più due edizioni, sempre in chiaro, sul canale all news TgCom24 alle 20.30 e alle 24.00.

PRESSING

La rinnovata edizione di "Pressing", in onda ogni domenica su Canale 5, esordirà domenica 2 settembre e sarà condotta da Pierluigi Pardo, con Giorgia Rossi ed Elena Tambini, protagonisti dei recenti Mondiali Russia 2018 Mediaset. Nel programma, i gol del posticipo e del weekend di campionato. Ospiti fissi il comico Andrea Pucci e Ciro Ferrara.

TIKI TAKA

Da lunedì 3 settembre, in occasione della terza giornata, riparte "Tiki Taka", in onda in seconda serata su Italia 1. Il fortunato programma condotto da Pierluigi Pardo, alla sua sesta stagione, quest'anno sarà ancora più vivace e più legato all'attualità: da un lato si arricchirà con i gol e gli highlights del monday night, la partita di Serie A che ogni lunedì sera chiuderà il turno settimanale di campionato, dall’altro vedrà l'esordio televisivo in Italia come opinionista sportiva di Wanda Nara, ospite fisso del programma assieme a Giampiero Mughini e Ciccio Graziani.

Sia a Pressing sia a Tiki Taka, assicurato il prezioso contributo tecnico in esclusiva Mediaset di campioni come Bernardo Corradi, Giovanni Galli, Riccardo Ferri e Daniele Massaro.