Baby, la serie di Netflix sulle squillo dei Parioli: cosa c'è da sapere

Protagoniste due ragazzine minorenni, i quartieri della Roma "bene" si tingono di prostituzione, soldi, vestiti griffati e ideali stravolti: ecco il cocktail esplosivo in 'Baby', la nuova serie Netflix, liberamente ispirata dagli episodi di cronaca del 2014, che sarà in onda dal 30 Novembre in 6 episodi.

La finzione della serie televisiva si sovrapporrà dunque su quelli che sono stati gli avvenimenti reali, finiti in una pagina nera della cronaca romana, quella in cui due ragazzine di 14 e 15 anni, Agnese e Angela, si prostituivano volontariamente in uno scantinato del quartiere Parioli per soldi, vestiti e cocaina.

Baby - la trama

La serie, ambientata nell'immaginario Liceo Collodi, racconta la vicenda con gli occhi dei ragazzi, proponendo uno scenario in cui i giovani sono intrappolati in un vuoto cosmico, che li spinge a cercare nuove emozioni. Descrive una generazione attratta dal lato oscuro, che vede la trasgressione come unico destino. La ricerca del brivido, o di quel famoso attimo che valga una vita è quindi, il motore propulsore dell'ambiente descritto in Baby.

Baby - Il cast

Il cast è composto in modo eterogeneo, ci sono attori conosciuti e sconosciuti, giovani e adulti. Le protagoniste della serie sono Chiara, interpretata da Benedetta Porcaroli e Ludovica interpretata da Alice Pagani hanno alle spalle storie diverse e in comune la ricerca di legami e sicurezze, attorno a loro altri personaggi ad esempio Fabio interpretato da Brando Pacitto che è un ragazzo gay, incapace di accettare la sua natura. Attorno a loro adulti contraddittori come la mamma pariolina interpretata da Isabella Ferrari, o l'intermediario che procura clienti alle due teen ager interpretato da Paolo Calabresi.

"Raccontiamo storie di ragazzi alla disperata ricerca della loro identità e dell'amore. L'aspetto della prostituzione c'è, ma non ci sarà nulla di sensazionalistico, anzi. C'è un ribaltamento di ruoli tra giovani e adulti", racconta Andrea De Sica, che firma insieme ad Anna Negri la regia della serie Netflix, che sarà in onda sul colosso streaming in 190 paesi.