La seguitissima serie tv 'The Vampire Diaries' torna su La5

Le serie televisive accompagnano i momenti della quotidianità e spesso sono fedeli alleate quando si tratta di 'ammazzare' il tempo. E ora più che mai mettersi comodamente sul divano a guardare qualcosa che riesca a distrarre dall'isolamento 'forzato' a causa dell'emergenza Coronavirus potrebbe essere fondamentale.

Da giovedì 9 aprile su La5

Ecco perché nei palinsesti televisivi sono stati inseriti i telefilm più amati. Tra questi senza dubbio 'The Vampire Diaries' che tornerà, con le repliche, su La 5 a partire da giovedì 9 aprile dalle 13.05 alle 15.40. Ogni giorno saranno trasmesse 3 puntate della serie composta da un totale di 171 episodi divisi in 8 stagioni. Si riparte dalla prima stagione, quella in cui la protagonista Elena, una delle studentesse più belle e popolari del liceo di Mystic Falls, incontra i misteriosi e affascinanti fratelli Damon e Stefan Salvatore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

The Vampire Diaries: la trama

Una storia intrigante e drammatica, che parla di vampiri, licantropi e streghe ed è ambientata appunto nella cittadina immaginaria di Mystic Falls. La protagonista è Elena Gilbert, ha perso i genitori in un incidente automibilistico e vive con la zia Jenna e il fratello Jeremy. Tutto cambia quando in città arrivano i fratelli Salvatore ed Elena comincia a frequentare uno dei due, Stefan. Elena è contesa tra i due fratelli Stefan e Damon, due vampiri che sono destinati ad amare la stessa donna fin da quando erano mortali 145 anni fa. Elena è infatti la discendente di Katherine, colei che li ha trasformati in vampiri. Elena ama Stefan, ma è follemente attrattata da Damon.