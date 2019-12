Settimana Ventura, dopo Al Bano SuperSimo ospita Bruno Vespa e Anna Falchi | Anteprima Today

La rivincita di SuperSimo. Continua a crescere la 'Settimana Ventura', che dopo un esordio sottotono, ha saputo rialzare la cresta grazie alla sua eccezionale padrona di casa, indiscussa fuoriclasse del nostro piccolo schermo.

Dopo i record d'ascolti ottenuti nell'ultima edizione de 'Il Collegio', il docu-reality che ci ha fatto riassaporare la magica atmosfera degli anni Ottanta, la Ventura vede meritatamente andare sempre più su i numeri del suo nuovo programma, ormai punto di riferimento della domenica mattina di Rai2. Non è certo un caso che Al Bano abbia scelto proprio Simona Ventura per la sua prima intervista in tv, dopo la dolorosa scomparsa di mamma Jolanda.

La puntata di domenica 15 dicembre ha registrato uno share più che lusinghiero (5,8%): la trasmissione più vista dunque della domenica mattina della seconda rete Rai. Un ottimo risultato che fa ben sperare per il proseguimento della stagione. Intanto, Today è in grado di rivelare in anteprima assoluta che gli ospiti della prossima settimana saranno due beniamini del grande pubblico: Bruno Vespa e Anna Falchi.