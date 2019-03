The Voice, Sfera Ebbasta rompe il silenzio: "Hanno insistito per avermi, stavo per cominciare e poi boh"

Era fatta, o quasi. Qualcosa poi è andato storto e Sfera Ebbasta si è visto chiudere le porte di The Voice. Il trapper è ancora perplesso per la cancellazione del suo ingaggio su Rai 2 come coach del famoso talent musicale: "Hanno insistito per avermi - ha raccontato in un'intervista a Repubblica - Mi hanno convocato a un servizio fotografico. Stava per cominciare tutto e poi boh!".

Non se lo spiega, ma non si piange nemmeno addosso: "Alla fine la mia fortuna è che non ho bisogno di certi canali per essere quello che sono. Ho costruito una carriera senza il supporto di radio e tv, questa è una vera forza. Per me era semplicemente un'esperienza lavorativa che mi incuriosiva ma in realtà non ne ho bisogno". E dunque: "Forse è meglio cosi".

La tragedia di Corinaldo, che lo scorso dicembre lo ha travolto, brucia ancora: "Quella è una cosa che non passa e non passerà mai. Ho preferito stare zitto. Tutto quello che si può dire su media o social è superfluo, inadatto e inopportuno. Ho scelto di portare rispetto e agire privatamente per cercare a mio modo di stare vicino alle famiglie colpite. Quello che è successo va oltre la musica, oltre il mio personaggio, oltre tutto. Quella notte ha sconvolto tutti, ci ha distrutto, pensare che sia successo è incredibile. Certe cose in un paese come il nostro non possono succedere. La sicurezza è la prima regola nella vita di tutti i cittadini. Sul lavoro, dappertutto e anche nei luoghi di intrattenimento. Sono sicuramente criticato e preso di mira ma sono una persona e il mio massimo rispetto e cordoglio vanno alle famiglie delle vittime".

Infine Sfera respinge le accuse di istigazione al consumo di droghe (vicenda a cui ha dato risposta nell'ultimo singolo 'Mademoiselle'): "Chi lo ha detto non mi ha mai ascoltato, s'è lasciato suggestionare da quello che diceva la gente. Se ascolti bene il mio disco Rockstar ti accorgi che c'è solo positività, good vibes, niente di scuro e negativo. Se invece vuoi fare disinformazione è un attimo. Ho sempre parlato di me, non ho mai istigato nessuno. Ho sempre detto sui social o nei live: ragazzi non drogatevi, non bevete. Ma dico io, ci vuole Sfera Ebbasta per dire che la droga fa male?".