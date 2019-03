Lite in diretta tra Sgarbi e d'Urso. Lui lancia la frecciatina, lei replica: "Caprone"

(Sgarbi e d’Urso, lite su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo)

Scintille in diretta tv tra Barbara d’Urso e Vittorio Sgarbi, ospite della puntata di Pomeriggio 5 per commentare le dichiarazioni di Lory Del Santo sulla convenienza di concedersi a un uomo per fare carriera.

Il battibecco tra la conduttrice e il critico d’arte è iniziato dopo che l’attrice ha ribadito il concetto espresso in una recente intervista, ovvero il fatto di non trovare nulla di sbagliato se da un prestazione sessuale si può ricavare un vantaggio professionale.

E’ stato allora che Sgarbi è intervenuto per dire la sua portando degli esempi che secondo lui avrebbero a che fare con quanto affermato da Del Santo. “Una donna che sta con un uomo potente sceglie un interesse. La De Filippi è nata con Costanzo, senza Costanzo non sarebbe nata. Giletti volle smentirmi, ma lei mi disse ‘è vero, ho tratto beneficio da Costanzo’. Non facciamo la morale patetica”, il commento che la conduttrice ha cercato invano di interrompere con il suo intervento.

“Costa c’entra? Non sono d’accordo. Conosco la storia di Maria, lei e Costanzo si sono sposati perché si amavano, a lei non fregava niente di diventare conduttrice”, ha affermato la d’Urso che si è beccata un sonoro “se non ti ricordi, studia”, da parte dell’iroso ospite.

“Caprone!”, è stata allora l’esclamazione tra il serio e il faceto della conduttrice che quando si è sentita rivolgere l’allusione su eventuali occasioni lavorative che lei per prima avrebbe colto in passato, ha risposto: “Io? Solo con poveri che ho aiutato io!”.

Sgarbi – d’Urso, la lite su Maria De Filippi a Pomeriggio 5

La discussione è proseguita a lungo tra i due, con la d’Urso che ha continuato a difendere la storia di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi basata su un sentimento, e Sgarbi che ha portato ad esempio altre relazioni sorte sulla base di interessi economici come quella tra Onassis e Jakie Kennedy.

E quando Maria Teresa Ruta, anche in studio, ha preso la parola per chiedergli se Sgarbi avesse avuto esperienze simili, lui ha risposto: "Ho avuto tante donne. Non posso escludere che alcune donne lo abbiano fatto per opportunismo e non le critico e non le biasimo”.