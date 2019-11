Sgarbi - Luxuria, scoppia la lite in diretta tv: “Eri una prostituta!”. La replica furiosa

(Sgarbi - Luxuria, il confronto - scontro a 'Live - Non è la d'Urso)

Il confronto tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria nello studio di ‘Live - Non è la D’Urso’ è stato tutt’altro che morigerato: presenti entrambi al programma di Canale 5 nella puntata di lunedì 18 novembre, i due hanno via via acceso i toni del confronto fino a far divampare una vera e propria lite quando si è trattato di commentare le dichiarazioni del critico d’arte che qualche tempo fa associò l'ex parlamentare alla prostituzione. Chiamato a parlare dell’accaduto davanti a Luxuria, Sgarbi ha ammesso di aver letto il fatto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Lei però ha negato e ha raccontato di un incontro avvenuto con il critico d'arte negli anni '90 in strada che lui avrebbe travisato.

"La prostituzione è dichiarata in una sua intervista ed è vista da me non negli anni '90 ma negli anni '80. E una sera esco e vedo lei nell’evidente posizione di chi batte”, ha aggiunto lui che, davanti all’ulteriore replica di Luxuria, ha iniziato a scaldarsi: "Non battevi? Non l’hai mai fatto?".

Sgarbi contro Luxuria: “Hai il c***o! Eri o no un uomo?”

E’ stato allora che Luxuria ha alzato i toni: “Una persona come me deve avere il diritto di camminare per strada e non essere scambiata per una prostituta!”, ha affermato rivolgendosi a Sgarbi che, piuttosto che placarsi, ha rincarato la dose: “Non scambiata, tu eri una prostituta! L’hai dichiarato tu, non negare la realtà!”.

La lite allora si è fatta implacabile: “Quale diritto hai di parlare della mia vita? Ma come ti permetti!”, ha urlato Luxuria; “Ti vergogni del passato, di quello che sei stato? Non eri un uomo? Vabbè... Sei una donna, non hai il c***o e sei una santa. Dai, ho visto un’altra! Non eri tu, non ti conosco!”. L'intervento di Barbara d'Urso a moderare i toni è arrivato alla fine: "Basta parolacce", il monito. Troppo tardi: quello che doveva essere detto era stato già abbondamentemente espresso....