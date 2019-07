Sgarbi – Mughini, rissa a ‘Stasera Italia’: insulti e sediate in tv (VIDEO)

Una lite furiosa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini ha sconvolto la diretta tv del talk show di Rete 4 ‘Stasera Italia’. Ospiti del programma condotto da Giuseppe Brindisi, i due sono arrivati allo scontro fisico dopo aver lanciato insulti e parolacce l’uno contro l’altro, fino a rendere necessario l’intervento degli assistenti di studio entrati in scena per fermare i contendenti.

Rissa tra Sgarbi e Mughini a ‘Stasera Italia’: i due vengono alle mani

Tutto è nato mentre si discuteva dell’assenza in Parlamento del vicepremier Matteo Salvini per riferire sul Russia-Gate. Mentre Mughini parlava dell’indagine, Sgarbi lo ha interrotto: “Non è una indagine, ma un crimine. Sono indagini politiche di magistratura corrotta”. Pronta la replica di Mughini:“Gradirei che non mi rompessi i cogl*oni”. Da lì un climax di parolacce e insulti ha arroventato la situazione: “Non romperli tu a me, testa di caz*o! E’ imbarazzante parlare con una testa di caz*o. Sei una mer*a, pagata da Berlusconi, per di più. E stai qua a parlare dei giudici…” ha sbottato Vittorio, mentre Mughini lo definiva miserabile.

Alla fine i due litiganti si sono alzati dalla scrivania per affrontarsi fisicamente: Sgarbi ha tentato di scagliare una seda conbtro il giornalista finché l'intervento di un assistente di studio non ha evitato il peggio. Un servizio mandato in onda tempestivamente ha riportato la calma in studio, dove Mughini non ha più messo piede.

(Di seguito il video dello scontro)

Sgarbi spirito guida pic.twitter.com/rccHlnq8FD — 𝘀𝗼𝗳 (@unpetitbisou) 24 luglio 2019