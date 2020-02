Shannen Doherty, il doloroso annuncio in tv: “Il cancro è tornato. È al quarto stadio”

Tre anni fa aveva annunciato con gioia la remissione del cancro contro cui lottava da anni, oggi il più triste degli aggiornamenti: “E' successo tutto nel giro di pochi giorni. Il cancro è tornato, sono al quarto stadio”, ha dichiarato tra le lacrime Shannen Doherty in un'intervista andata in onda durante il talk televisivo ‘Good Morning America’. “Non credo di averlo ancora metabolizzato. E' una pillola amara da ingoiare, per molte ragioni”, ha confidato ancora la star delle serie cult anni 90 ‘Beverly Hills 90210’: “Ci sono giorni in cui mi dico: ‘Perché io’. Poi: ’Perché non io? Chi altri lo merita? Nessuno”.

Prima dell’annuncio pubblico, l’attrice ha raccontato il dolore per la malattia ricomparsa a pochissime persone a lei vicine, tra cui il collega e amico Brian Austin Green, particolarmente vicino in un momento tanto delicato: “Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare. Brian ha capito la mia difficoltà. Mi chiamava sempre per supportarmi. Mi ha aiutato molto”.

Shannen Doherty e la lotta contro il cancro al seno

Shannen Doherty combatte contro una forma di tumore al seno dal 2015. Sin dalla scoperta della malattia l’attrice ha sempre condiviso sui social la sua quotidianità fatta di chemio e farmaci, ma questa volta ha deciso di tenere nascoste le sue condizioni di salute fino ad oggi. Della diagnosi che aveva rivelato il ritorno della malattia, Doherty era a conoscenza già un anno fa, nel momento segnato dalla morte del collega Luke Perry: “Io ero malata ed ero ancora viva mentre lui che stava bene è improvvisamente morto. Tutto questo mi ha lasciato senza parole”, ha ammesso l’interprete di Brenda che oggi si trova nuovamente nel pieno di un dolore che pensava di aver ormai superato del tutto.

Shannen Doherty, inoltre, ha spiegato di aver diffuso la notizia adesso perché sta avviando un'azione legale contro una compagnia di assicurazioni a seguito di danni alla sua casa causati da un incendio del 2018. "Preferivo che la gente lo sapesse da me", ha spiegato. "Non voglio che la verità sia distorta. Voglio averne il controllo".