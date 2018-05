Shannen Doherty, il messaggio per i fan: “Dovrò operarmi di nuovo”

Esattamente un anno fa Shannen Doherty aveva condiviso con i follower la gioia di dirsi finalmente guarita dal cancro al seno contro cui lottava da circa due anni.

Pur essendo consapevole di dover restare sotto stretto controllo medico per eventuali ricadute, la ex Brenda di Beverly Hills si era mostrata propositiva e speranzosa di debellare completamente il male contro cui ha lottato strenuamente, rendendo partecipi i fan di una lotta senza esclusione di immagini delle dure sedute di chemioterapia.

Ora, però, per l’attrice si è affacciata di nuovo la necessità di un nuovo intervento chirurgico.

“Il mio dottore ha prelevato un po’ di sangue per la mia prossima operazione” ha scritto su Instagram in calce a una foto che la ritrae con il suo medico: “Mars P è stato paziente con me e non ha mai alzato gli occhi al cielo per la mia ansia sulla dimensione della siringa. È stato paziente, gentile, davvero buono”.

Shannen Doherty non ha specificato il motivo per cui dovrà nuovamente operarsi, soffermandosi soltanto sulla gratitudine provata verso coloro che donano il loro sangue per aiutare gli altri.

“Dire che sono commossa dalla generosità di queste persone è poco. Giuro che se ne avrò la possibilità in futuro inizierò a donare. Grazie a tutti quegli esseri umani altruisti che donano” ha riferito l’attrice, come sempre destinataria di innumerevoli auguri da parte di quanti continuano ad apprezzare la sua combattività.