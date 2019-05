La lunga controversia tra i due fratelli Muccino arriva ufficialmente in un’aula di tribunale. Il più giovane dei due, l’attore e regista Silvio, è stato rinviato a giudizio a Roma per diffamazione nei confronti di Gabriele: al centro della ‘querelle’, le dichiarazioni rese durante la trasmissione televisiva 'L'Arena' del 3 aprile 2016 in cui Silvio accusava l’autore de ‘L’ultimo bacio’ di aver picchiato l’ex moglie, Elena Maioni.

Silvio Muccino a processo per diffamazione contro il fratello Gabriele: i motivi

In particolare, si legge nel capo di imputazione, Silvio "indicò il fratello Gabriele (non presente alla trasmissione, ndr) come persona violenta per avere colpito nel 2012 con uno schiaffo la moglie, perforandole il timpano". La prima udienza è fissata per il 14 gennaio 2020 davanti al giudice monocratico della Capitale.

Soddisfazione dal difensore di Gabriele, l'avvocato Carlo Longari: "E' un primo passo verso l'accertamento della verità a fronte di quanto era stato diffuso davanti a milioni di telespettatori nei confronti del mio assistito".