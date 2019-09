Simona Tagli si rivela: "Sono casta da 10 anni"

(Nel video sopra l'intervista a Simona Tagli a Mattino 5)

Dieci anni di castità per Simona Tagli che si confessa nell'intervista a Mattino 5. "Ho sublimato il concetto d'amore, l'ho condensato in una sfera mia" spiega la conduttrice televisiva. "Mi sono aggrappata ad un filo d'amore che mi ha aiutato ad uscire da situazioni dolorose".

Simona Tagli spiega la sua scelta di castità

Un'ancora di salvezza per Simona in un momento buio della sua vita caratterizzato da tante delusioni legate alla famiglia, alla separazione ed ai figli. Così la showgirl racconta a Federica Panicucci la sua esperienza: "Si può vivere ed amare senza fare sesso". Un voto fatto alla Madonna di Lourdes che la Tagli scioglierà "quando troverò una persona che mi intrighi".

"Mi sto prendendo cura di me stessa"

La scelta le ha permesso di percorrere un viaggio interiore, molto spirituale, grazie al quale è tornata a sentirsi una ragazzina apprezzando con maggior forza la quotidianità "le cose di tutti i giorni. Mi sto prendendo cura di me stessa per la prima volta dopo 14 anni, mi sono iscritta in palestra". Non è l'unica ad aver confessato la scelta di astenersi da rapporti sessuali; anche Andrea Preti, stanco della superficialità con cui si vivono le relazioni, ha optato per la castità nell'attesa di trovare il vero amore.