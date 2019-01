Simona Ventura fuori da Mediaset: il clamoroso annuncio del direttore di palinsesto

Niente 'Temptation Island Vip' per Simona Ventura. Né 'La Pupa e il Secchione'. Stando a quanto dichiarato da Marco Paolini, direttore generale dei palinsesti Mediaset, la conduttrice torinese sarebbe di nuovo fuori dall'azienda. I motivi non sono chiari, ma l'ipotesi più probabile è che la decisione di accettare la conduzione di 'The Voice of Italy' non si sia rivelata conciliabile con il lavoro nella rete concorrente.

L'addio di Ventura a Mediaset è la prima comunicazione dopo settimane di rumors sui progetti futuri della presentatrice. Ed arriva in una maniera piuttosto insolita, ovvero con un botta e risposta secco tra il giornalista del Messaggero e Paolini. "Per l’addio di Simona Ventura, però, non vi siete strappati i capelli", ha detto il primo. E l'altro: "È stato un peccato. Temptation Vip le era venuto bene. Ma è la legge del calciomercato".

Dopo il successo della scorsa estate, il "bis" di TIVip sembrava infatti scontato. Il programma targato Fascino aveva riportato la Tigre di Chivasso alla ribalta dopo anni di lavoro in progetti minori e sembrava inevitabile il ritorno al timone della prossima edizione. E invece le cose sono andate diversamente. Ed oggi sfuma anche l'ipotesi de 'La Pupa e il secchione'.

Simona, al momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione a proposito delle tortuose vicende.