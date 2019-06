Simona Ventura: "Sto facendo di tutto per aiutare Morgan"

E' un momento molto duro per Morgan, che ha dovuto lasciare la sua casa di Monza venduta all'asta. Dopo una lotta durata mesi non c'è stata alternativa per il cantante, sfrattato a causa dei debiti accumulati negli ultimi 10 anni.

Accanto a lui l'ex compagna Jessica Mazzoli - da cui ha avuto la seconda figlia, Lara - ma anche una grande amica, Simona Ventura. "Sono vicina a Morgan da sempre - ha raccontato la conduttrice all'Adnkronos - Ci sentiamo e sto facendo tutto il possibile per poterlo aiutare. Sono in contatto con Jessica Mazzoli, ci sentiamo tutti per potergli dare una mano. Sono molto contenta che Morgan si sia riappacificato con Jessica".

"Jessica è molto carina e ha fatto una cosa molto bella per lui ma sono cose private e non voglio parlarne", ha precisato la Simona Ventura. Alla domanda se secondo lei Morgan abbia fatto degli errori risponde: "A me non interessa entrare nel merito della questione, gli voglio bene e gli starò sempre vicino".