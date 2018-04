Amici, Simona Ventura sbotta contro Heather: "Posa il fiasco!". Poi lascia lo studio

Nel video in alto, lo scontro tra Heather Parisi e Simona Ventura

Lite tra Simona Ventura e Heather Parisi durante l'ultima puntata di "Amici". Oggetto del contendere ancora una volta il "caso Biondo" scoppiato sui social.

Ma facciamo un riepilogo delle puntate precedenti: sin dalla prima diretta Heather ha vissuto contrasti con il cantante Biondo. Le tensioni non sono piaciute alle fan del ragazzo romano, che - secondo quanto documentato dalla stessa ballerina americana - avrebbero cominciato a riempirla di insulti, offese e minacce "anche fisiche"). Alcune ore fa, poi, la Ventura ha postato un video in cui si è scagliata contro la Parisi affermando che "si sta comportando come una ragazzina" e che lei stessa "ha messo like ad un commento contro Biondo". Heather ha prontamente smentito con un video selfie pubblicato sui social.

Ieri l'ennesimo scontro. Stavolta in diretta tv. A passare all'attacco è la Ventura: "Partiamo da un dato certo e incontrovertibile, cara Heather: tutto questo immenso casino lo hai iniziato tu. Hai detto che istigo alla violenza perché ascoltavo Biondo in macchina. Io invece ascolto quello che mi pare, 'Deja vù' mi piace tantissimo". "Vegnono messi dei like che arrivano dal profilo di Heather. Te lo dico per certo: hai messo like ai tweet contro me, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Per ché mi dovrei vergognare che io registro questo fatto? Posa il fiasco!"Secca la replica: "Non si gioca con la vita degli altri. Io sono venuta qui per giudicare ballerini che ballano e cantanti che cantano. Punto".

Ma Super Simo non ci sta e i toni si fanno via via più accesi: "Tu ora fai la parte della 'mammina cara'. Peccato però che durante la settimana è come se entrasse qualcuno in te, un mostro, che spara contro tutti. Qual è la vera Heather?". L'altra non risponde. Maria prova ad incalzarla, ma senza successo. Simona, infastidita dalla mancata risposta, si alza e abbandona lo studio, per poi tornare dopo pochi secondi e scherzarci su: "Scusate ero andata a sistemarmi il vestito..."