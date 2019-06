Simona Ventura: “Mai più guardata l’Isola dei Famosi. Hanno tentato di farmi del male”

Intervista a cuore aperto per Simona Ventura con Marco Marra per la trasmissione di Rai 3 “La mia passione”, in onda questa sera alle 20.30. SuperSimo ha ricostruito la sua carriera, dagli esordi come Miss Muretto fino ai recenti successi professionali. L’intervista è stata anche l’occasione per riparlare dell’Isola dei Famosi 2016, l’edizione in cui la conduttrice tornò nelle inedite vesti di concorrente, come si vede dalle anticipazioni pubblicate su Instagram.

Simona Ventura e l'Isola 2016 da concorrente

“Devo dire che non l’ho mai più guardata”, ammette Simona Ventura, parlando di quell’edizione. “Mi ricordo quel momento ma non l’ho più guardato per tutte le cose che sono successe dopo, che ho saputo dopo. Sinceramente non mi aspettavo ci fosse un odio così viscerale nei miei confronti. Hanno tentato, in verità, di farmi del male. È stata comunque un’esperienza da ricordare, ma io non l’ho mai più guardato”.

Parole forti, quelle di Simona Ventura: “È stato un momento doloroso e i momenti dolorosi non li ricordo”.

Simona Ventura e l'incontro con Gianni Versace

La conduttrice ha ricordato poi un episodio dei suoi esordi, “una chicca”, come l’ha definito. A 23 anni doveva partecipare alle selezioni di Miss Universo e così è andata a suonare direttamente a Palazzo Versace, in via Gesù a Milano, nel cuore del quadrilatero della moda, per chiedere a Gianni Versace di darle gli abiti. Inaspettatamente, Versace acconsentì. “Mi disse: ‘Questa ragazza farà strada’”.