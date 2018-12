Simona Ventura torna in Rai? "Condurrà The Voice"

Il nuovo anno potrebbe aprirsi con un bel colpo di scena, il ritorno di Simona Ventura in Rai. A lanciare l'indiscrezione è TvBlog che vorrebbe la conduttrice al timone di The Voice. Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero avrebbe già proposto il programma a Super Simo - al posto di Costantino della Gherardesca - che non sarebbe l'unica novità della nuova edizione del talent canoro. Anche i coach infatti saranno tutte new entry, per provare a risollevare le sorti della trasmissione che nell'ultima edizione non ha certo brillato negli ascolti.

Non è l'unica "avance" per Simona Ventura, a cui sarebbe stata proposta anche la conduzione de "La pupa e il secchione", che tornerà su Italia 1. Insomma, la conduttrice sembra sia contesissima tra Rai e Mediaset - dove c'è in ballo anche la seconda edizione di Temptation Island Vip - e se per ora le sue scelte restano top secret, la certezza è che il 2019 è il suo anno. Finalmente il meritato riscatto.