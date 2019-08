Simona Ventura vuole Stefano Bettarini al suo fianco... in tv

Simona Ventura, come anticipato, sarà alla conduzione di diversi programmi del palinsesto Rai. Tra questi la trasmissione musicale The Voice e con molta probabilità anche il reality show musicale Music Farm. Di certo è che già tra qualche settimana la conduttrice di Chivasso sarà alla guida di un programma dedicato al calcio: "La Domenica Ventura", che andrà in onda su Rai Due dalle ore 12 alle ore 13, anticipando il Tg2.

Simona Ventura vuole Bettarini al suo fianco

Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, in edicola dal 28 agosto, sembrerebbe che la Ventura stia spingendo per aver a fianco l'ex marito Stefano Bettarini. Non sarebbe la prima volta che i due si troverebbero nello stesso studio televisivo o nello stesso programma. Gli ex coniugi hanno già collaborato in 3 edizioni di Quelli che il calcio e in Temptation Island Vip dove SuperSimo ha vestito i panni della conduttrice mentre l'ex calciatore era tra i partecipanti.

Trattative in corso

In questi giorni sono in corso le trattative tra Bettarini e la Rai per definire quale potrebbe essere il suo ruolo nella trasmissione che prenderà il via a settembre e che si occuperà di analizzare i risultati delle partite con ospiti e opinionisti. Se il matrimonio tra i due è giunto al capolinea da diversi anni certo non si può dire lo stesso del rapporto professionale che continua ad essere ben saldo.