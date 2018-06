Simona Ventura spezza una lancia a favore della Marcuzzi: “Non so se è amata come me, però ci ha provato”

Simona Ventura a Belve

Lo scorso venerdì 15 giugno, sono tornate, su Nove, le interviste di Francesca Fagnani alle sue Belve. Tra le prime donne intervistate nella nuova stagione televisiva dell’accattivante show, c’è stata Simona Ventura.

Reduce dal successo di Amici e proiettata alla conduzione di Temptation Island Vip, la conduttrice televisiva ha toccato molti argomenti: carriera, famiglia, adozione, rivali e amiche. Ha lanciato una dura stoccata alla Rai e si è invece dimostrata comprensiva nei confronti della collega Alessia Marcuzzi.

Come sappiamo, alla presentatrice romana, 4 anni fa, è toccato il delicato compito di prendere le redini dell’Isola dei Famosi, reality che per moltissimi anni, sulla Rai, è stato legato al volto di Simona Ventura. Per i telespettatori l’Isola era Simona Ventura. Ma questo a riconoscerlo, per prima, è proprio Super Simo.

Simona Ventura parla di Alessia Marcuzzi e della sua Isola

La conduttrice, di fronte alla Fagnani, ha in qualche modo spezzato una lancia a favore della Marcuzzi. Quando la giornalista le ha chiesto: “La Marcuzzi è amata come lei?”, la Ventura ha risposto così:

“Non lo so se è amata come me, però ci ha provato. Non è facile arrivare, succederebbe anche a me se sostituissi una mia collega i cui programmi le sono stati cuciti addosso”.

La conduttrice ha sottolineato la difficoltà che tutti, lei compresa, avrebbero, nell’arrivare in un programma in cui appena alzi un dito ricevi un paragone, o una critica: “Non è facilissimo. Questo è ciò che è successo a lei per 4 anni”, ha concluso la Ventura riferendosi ad Alessia Marcuzzi. Poi, su un possibile ritorno all’Isola, la conduttrice di Selfie ha terminato: “Rifare un programma in quel modo, no. Il tempo è passato”.

Ancora una volta, dunque, Simona Ventura ha dimostrato la sua voglia di non guardare indietro, ma di aprirsi a nuove sfide. Temptation Island Vip sarà la prossima.