Simona Ventura, il 'vertiginoso' scatto dal backstage di The Voice: "Work in progress"

Simona Ventura è ufficialmente al timone della nuova edizione di The Voice of Italy, la notizia è ormai certa da diverse settimane, ma, poche ore fa, la conduttrice ha condiviso il primo scatto negli studi del talent della Rai.

Simona Ventura nel backstage di The Voice

SuperSimo, eccitatissima per questa nuova avventura - che l'ha portata a dire no a Temptation Island Vip 2 - ha pubblicato uno scatto nel backstage degli studi Rai di Milano dai quali andrà in onda l'edizione 2019 del talent. Un primo piano delle sue gambe, dal polpaccio in giù, con in bella vista le iniziali che ha tatuato diversi anni fa e, ai piedi, un paio di décolleté vertiginose, eleganti e, a prova di caviglia.

"Work in progress @thevoice_italy #backstage #thevoice #shoes #milan #staytuned #rai2", ha commentato la conduttrice scatenando immediatamente le domande dei fan, non solo sul programma ma anche su quelle scarpe tacco oltre i 14 (sicuramente!).

"Beata te che ci riesci a camminare su queste scarpe io quando le indosso sembro un dinosauro", scherza una fan. "Scusa Simona, ma con la schiena tutto ok?", ironizza un altra. "Dettagli che fanno la differenza", le fa i complimenti un altro follower. E c'è anche chi fa il tifo per lei, convinto che a The Voice porterà una ventata di novità e di successo: "Simo fai salire gli ascolti di The Voice che in Italia è super sottovalutato. Solo tu puoi farcela".

The Voice of Italy con Simona Ventura

Sicuramente questo sarà solo il primo di una serie di post che Simona Ventura pubblicherà dagli studi di The Voice per condividere con i suoi fan i preparativi di questa importante sfida. Per ora non si conosce la data di partenza del talent di Rai2, ma Carlo Freccero ha fatto sapere che si tratterà di un'edizione con una produzione che punterà in larghissima parte su professionisti e maestranze interne, anche allo scopo di contenere i costi.