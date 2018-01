Ma dov’è Simona Ventura? L’indiscrezione sul suo ritorno in tv

Sono mesi che Simona Ventura non si vede al timone di un programma televisivo.

Dopo l’esperienza a ‘Selfie – Le cose cambiano’ e l’ospitata al ‘Maurizio Costanzo Show’, della conduttrice non si sa molto, a parte la probabilità di affidarle ‘Temptation Island Vip’ come dichiarato da Maria De Filippi.

Adesso ad aver ipotizzato un rientro in grande stile della Ventura è il settimanale Oggi che fa il suo nome non solo per un rientro alla guida del reality su ‘tentati e tentatrici’ di Canale 5, ma anche per l’evento sportivo più atteso, quello dei Mondiali di calcio.

"Potrebbe condurre l’edizione vip di Temptation Island ma è ancora più probabile il suo coinvolgimento nell’operazione Mondiali di calcio a Canale 5” - scrive Alberto Dandolo - “Difficile che possa spuntarla invece per la guida del Grande Fratello".

Inoltre, Dandolo azzarda il dubbio che Super Simo potrebbe anche pensare a un ritorno in Rai: “"Il suo agente Lele Mora in questa fase di stallo avrebbe deciso però di proporla ai vertici Rai. Per quale progetto? Ah, saperlo".

Simona Ventura: “Tutti mi hanno chiesto di candidarmi”

Intervistata dal Corriere.it, Simona Ventura ha dichiarato di aver ricevuto molte proposte di candidatura da parte di vari partiti politici per le imminenti elezioni del 4 marzo e di averle rifiutate.

“Non ho la competenza” ha detto mantenendo il riserbo sulle proprie preferenze di voto: “Credo di poter dare ancora molto al mondo dello spettacolo”.