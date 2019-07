Simone Annichiarico lontano dalla tv: "Mai sceso a compromessi, quelli come me i primi a saltare"

Sembrava aver raccolto il testimone del papà, Walter Chiari, conducendo con successo per sei edizioni, su Canale 5, 'Italia's Got Talent', e invece Simone Annichiarico si è allontanato dalla tv e non sembra sentirne la mancanza. Qualche apparizione sporadica, ma niente di più.

"La colpa è principalmente mia - ha fatto sapere a Spy - o forse è un concorso di colpe. Ma non perché io non sia stato serio nel lavoro, anzi. Semmai sono orfano da anni, non ho nessuno che mi spinge, non sono sceso a compromessi, non ho mai preso tessere politiche. Quelli come me sono i primi a saltare".

Per Annichiarico "la meritocrazia non esiste" e questo è uno dei principali motivi a tenerlo lontano dal piccolo schermo. "Sono nato in una famiglia che ha sempre lavorato nello spettacolo - ha spiegato - E' come se fossi nato in una famiglia di cuochi bravi, che lavorano nei ristoranti stellati, poi sono arrivato io e mi hanno chiesto di fare i panini con l'hamburger nei fast food. Ecco, questo è quel che vivo io. La televisione si è appiattita così tanto, che ormai l'80% delle cose che mi vengono proposte sono dei prodotti di basso livello. Non perché io sia snob, ma siccome non ho la brama di esserci a tutti i costi, vorrei fare soltanto qualcosa di dignitoso".