Sky dice addio all'antenna parabolica: tutti i programmi saranno trasmessi online

Servono un decoder e una connessione veloce, e poi addio alla vecchia antenna parabolica. All'orizzonte c'è una novità importante per quanto riguarda la fruizione dei contenuti televisivi a pagamento. Secondo quanto riporta la BBC, infatti, Sky sta pianificando di rendere disponibili online tutti i suoi canali e contenuti dando la possibilità agli utenti di eliminare completamente la parabola.

Moltissimi programmi sono già disponibili via internet (pensiamo per esempio a SkyGO e NowTv) ma l'obiettivo è quello di azzerare la differenza tra parabola e online ampliando quindi lo spettro dei possibili utenti. L'Italia dovrebbe essere il primo Paese ad avere tutto il pacchetto di Sky disponibile online e poi verrà imitata a stretto giro da Austria e Regno Unito.

C'è una cosa da chiarire: Sky non smetterà comunque di trasmettere via satellite e sarà sempre necessario un decoder per vedere i canali del pacchetto. La mossa va letta come una risposta all'espansione fulminante di realtà come Netflix e Amazon.