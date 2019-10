Tennis & Friends, Solange: "Il look più bello è quello del cuore" (INTERVISTA)

Il sensitivo al Foro Italico di Roma per la nona edizione di uno dei più grandi eventi dedicati alla prevenzione. "Quando stiamo bene bene con noi stessi stiamo bene con il resto del mondo. Se il nostro corpo funziona, funziona benissimo tutto quello che ci gira intorno. La salute è la prima cosa". Fuori dal campo da tennis è il suo il look più eccentrico, ma l'importante è andare oltre le apparenze: "Il look più bello è il look del cuore e dell'anima, stare bene con noi stessi".