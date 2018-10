Canale 5, Marco Bocci torna con "Solo 2": anticipazioni

A seguito del successo della prima stagione, torna venerdì 5 ottobre in prima serata su Canale 5, “Solo – Seconda Stagione”, la fiction in quattro puntate che vede protagonista Marco Bocci.

Solo 2, prima puntata: la trama

La seconda serie di Solo, prodotta da Taodue Film per Mediaset, inizia in continuità con il finale della prima: Marco, dopo aver simulato di giustiziare il collega Emanuele, è in fuga con il vecchio boss nelle montagne dell’Aspromonte. Quando finalmente riescono a contattarlo, i colleghi di Marco lo mettono di fronte a una scelta: rientrare nei ranghi o diventare a tutti gli effetti un ricercato.

Marco non esita: il suo obiettivo è salvare Agata dai suoi rapitori e per farlo l’unico modo è continuare a fingere di essere un uomo d’onore, anche sfidando i vertici della Polizia.

Riuscirà Marco a liberare Agata e a evitare la minaccia mortale rappresentata da Bruno, l’unico del clan Corona a conoscere la sua vera identità?