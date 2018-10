Sonia Bruganelli si prende la scena: la confessione in tv della moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli non è solo la moglie di Paolo Bonolis. Personaggio controverso, spesso attaccata sui social network per i suoi atteggiamenti, Bruganelli è stata ospite di Maurizio Porro nella puntata di “Matrix” per una lunga intervista per parlare della sua vita, del suo rapporto con il marito, del suo lavoro e anche degli “haters” social, che la accusano di ostentare troppo la propria ricchezza.

Sonia Bruganelli: Bonolis, il lavoro e i social

Non le dà fastidio essere presentata come “moglie di Bonolis” (“In realtà succede solo qui in tv”, ammette ridendo), lavora, ha una società di casting e produzioni tv e una creato una linea di abbigliamento per bambini. “Lui non mi segue su questa roba qui”, ammette Bruganelli parlando del marito e dei social. "Ho una vita simile a quella di tutti, ad esempio per quanto riguarda l’educazione dei figli, le malattie”.

“Non dico: dovete vivere così o sennò siete sfigati. Io faccio foto dei momenti della mia vita e sono libera di scegliere quali far veder o no. Non mi interessa il fatto che ad alcuni possa non piacere, non mi pongo il problema visto che non sono un personaggio pubblico a tutto tondo, Non ho un pubblico che mi deve seguire e comprare prodotti che vendo. Sono libera di fare o non fare e tu mi puoi seguire o non seguire. Non offendo nessuno”.

In molti l'attaccano sui social, ma Sonia Bruganelli va avanti sicura. “Gli heaters si sfogano. Magari le donne si chiedono perché io ho avuto tanta fortuna. Il fatto che io abbia studiato a loro non interessa. Con alcuni dico: parliamone. A vole è successo che certe persone mi sono diventate amiche”.