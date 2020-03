Sospeso ‘Chi l’ha visto?’, Federica Sciarelli scrive ai telespettatori: il messaggio sui social

Dopo l’annuncio della sospensione temporanea di ‘Chi l’ha visto?’, programma di Rai Tre che nei giorni scorsi aveva avuto un ospite poi risultato positivo al coronavirus, Federica Sciarelli si è rivolta al suo pubblico per confermare l’isolamento fino al 25 marzo e tranquillizzare tutti sulle condizioni di salute sue e di tutta la redazione.

“Grazie a tutte e tutti per il vostro affetto. A ‘Chi l'ha visto?’ stiamo tutti bene e solo in pochi devono rimanere in quarantena”, ha scritto la giornalista sul profilo Facebook del programma: “La redazione è sempre al lavoro, e anche noi lavoriamo da casa. La quarantena, come sapete, consiste in 14 giorni di isolamento, finirà il 25. Ci tenete compagnia voi, ma anche la nostra amica Giovanna Botteri che controlla la mia temperatura da lontano. Mi obbliga a scriverle tutti i giorni il risultato del mio termometro. E’ diventata per me come il capocaseggiato della Repubblica Popolare Cinese che verifica mattina e sera la temperatura dei suoi inquilini! Vi abbraccio. Forte forte. Federica”.

'Chi l'ha visto' sospeso per una puntata

‘Chi l’ha visto?’ è rientrato nella lista dei programmi tv sospesi nel periodo di emergenza Coronavirus, anche se solo per una puntata, per via della positività del tampone di un ospite.

“Ospite positivo Coronavirus: 'Chi l'ha visto?' salterà solo una puntata. Rispettando la quarantena, il programma sarà pronto a tornare in onda su Rai3 da giovedì 26 marzo”, ha fatto sapere la pagina social del programma. Il motivo della sospensione pare dovuto alla presenza in studio del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Federica Sciarelli nella puntata di mercoledì 11 marzo e risultato positivo al Coronavirus.

