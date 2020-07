'Sotto il sole di Riccione', su Netflix il nuovo film estivo firmato Enrico Vanzina

La nuova generazione, che per motivi anagrafici non ha sognato con 'Sapore di mare' durante la bella stagione - come hanno fatto i loro genitori o parenti e amici più grandi - potrà farlo adesso con 'Sotto il sole di Riccione', il nuovo film estivo firmato Enrico Vanzina che racconta amori e amicizie nati in vacanza, esattamente come fece 37 anni il fratello Carlo con la commedia teen che diventò subito cult.

Disponibile su Netflix dal 1 luglio, 'Sotto il sole di Riccione' nasce da un soggetto di Enrico Vanzina ed è diretto dagli YouNuts! (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), coppia di registi di tanti video musciali, compreso quello della canzone dei The Giornalisti che dà il titolo al film. "Non avrei mai pensato di rimettere i piedi nel territorio di Sapore di mare quando Carlo se ne è andato, ma quando Netflix e Lucky Red me lo hanno proposto ho pensato che questo film è un omaggio a mio fratello, ed è la cosa migliore che potevo fare" ha detto durante la presentazione del film Enrico, che figura come cosceneggiatore insieme a Caterina Salvadori e Ciro Zecca. Vanzina ha poi affermato: "E' un film semplice, con tanto talento e tanta emozione. Ogni giorno ho pensato a Carlo mentre lo facevo e penso ne sarebbe stato orgoglioso".

'Sotto il sole di Riccione', il cast e la trama

Nel film i ragazzi si incontrano sulla riviera romagnola: c'è chi sogna di fare il cantante ma diventa bagnino (Cristiano Caccamo), c'è l’ingenuo Marco (Saul Nanni) da sempre innamorato di una ragazza che non lo considera (Fotinì Peluso), c'è un ragazzo non vedente (Lorenzo Zurzolo) che vuole farsi degli amici e incontra Furio (Davide Calgaro) e il suo gruppo per un'estate indimenticabile. Nel cast anche Isabella Ferrari, indimenticabile nel film 'Sapore di mare', che nella serie veste i panni della mamma di Zurzolo, poi ancora Luca Ward in quelli del buttafuori e l'ex bagnino Andrea Roncato.

"Ho cercato di raccontare cosa è l'estate dal punto di vista sentimentale, con una commedia romantica. – ha detto Enrico Vanzina – Questa è una generazione che nasconde i propri sentimenti ma ne ha tantissimi. E' un film che porta un senso di rinascita, di speranza, di allegria, anche un po' di malinconia".