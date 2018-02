E' morta Sridevi: la famosissima attrice di Bollywood ha recitato in oltre 150 film

Sridevi è morta nella giornata di sabato 24 febbraio, aveva 54 anni ed è stata tra le attrici più famose di Bollywood: un infarto ha messo fine alla sua vita e alla sua carriera. Sridevi, il cui vero nome per intero era Shree Amma Yanger Ayappan, si trovava a Dubai quando il suo cuore si è fermato. La stampa di tutto il mondo, in queste ore, sta dedicando all'attrice indiana un pensiero e un ricordo.

Ha recitato in oltre 150 film

Sridevi ha iniziato a recitare alla sola età di 4 anni e ha interpretato ruoli in oltre 150 film in tutta la sua carriera artitstica. Ha vinto quattro Filmfare Awards, due per film in hindi (Chaalbaaz del 1990 e Lamhe del 1992), uno per un film in tamil (Meendum Kokila del 1982) ed uno per un film in telugu (Kshana Kshanam del 1991).

Nel 1997 il ritiro dalle scene

Il suo nome figurava tra le attrici più importanti negli anni '80 e nei primi anni '90 ma nel 1997 si è ritirata dalle scene per "fare la mamma" e dedicarsi quindi ai figli a tempo pieno, avuti dal marito sposato nel 1996, il produttore cinematografico Boney Kapoor. Nel 2011 ha ufficialmente annunciato il suo ritorno sulle scene. Il primo film che l'ha vista impegnata è English Vinglish del regista Gauri Shinde.