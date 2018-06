Stagione tv 2017/18, i 15 momenti più trash

Colpo di coda finale sono state le vicissitudini del Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso: la violenza di Baye Dame, le sparate del modello-monello Luigi Mario Favoloso, gli sproloqui di Aida Nizar. Vette "trash" mai raggiunte prima, "gesta" consegnate agli annali di una tv che ormai appare volutamente pruriginosa.

Ma in una stagione televisiva mai così kitsch come è stata quella 2017/18, Barbarella non si è rivelata certo l'unica paladina del "disimpegno". Parecchi i siparietti discussi e discutibili, al centro di una annata che - ci auguriamo - sarà utile a delimitare definitivamente quali sono le colonne d'Ercole da non superare prima di precipitare negli inferi del Geordie Shore all'americana. Anche l'Isola della Marcuzzi, tra gli altri, ha dato il suo buon contributo, benché l'indignazione del pubblico (e degli sponsor) sia stata meno roboante rispetto al GF (e vai a capire perché, si è domandato qualcuno...).

Ecco dunque, mese dopo mese, da settembre a giugno, un susseguirsi di "Camalow" vari, Malgiogli in versione "desperate housewife" con turbante-asciugamano in testa, (presunta) "droca" che ha compromesso la permanenza del "siniorino" Francesco Monte in Honduras.

Col Biscione che, in materia, ha detenuto ampiamente le quote di maggioranza rispetto a Rai e La7, in quanto azienda fisiologicamente "affetta" dalla staffetta dei reality show GF Vip - Isola dei Famosi - GF (e con Temptation Island in partenza a luglio, altra fucina di perle...)

Alcuni episodi hanno restituito la misura della leggerezza utile al famoso "italiano medio che la sera seduto sul divano vuole dimenticare i problemi della vita quotidiana", altri hanno agevolato l'amore per l'indignazione tipico della nostra epoca, altri ancora, infine, hanno assolto al compito in fin dei conti nobile di strapparci una risata figlia delle iperboli e basta. Tutto comunque potrebbe essere utile ad interrogarci su chi siamo e, nella migliore delle ipotesi, ad esorcizzare ciò che siamo diventati.

E se, nei secoli addietro, nello stivale, gli "Annales" servivano a consegnare al futuro traguardi esemplari di personalità prestigiose, in questo frangente serviranno ad appuntare le retroscessioni (piu o meno volute) dalla tv "low profile". Ai posteri l'auspicio che la digeribilità non sfoci più nell'intollerabile.