Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 5 febbraio 2019

Tutti i riflettori di questo martedì 5 febbraio sono, inevitabilmente, puntati sull'inizio della 69esima edizione del Festival di Sanremo, ma le reti televisive offrono anche altro a chi non ha intenzione di seguire la kermesse canora. Su Canale 5 c'è 'Buona Giornata', film di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Lino Banfi e Vincenzo Salemme. Su Nove c'è X-Men 2 per gli appassionati della serie cinematografica ispirata ai fumetti Marvel Comics.

Se qualcuno fosse ancora indeciso su cosa vedere, ecco la guida completa con tutti i programmi in onda, utile a schiarirsi le idee.

Clicca su continua per leggere i programmi in onda stasera in tv