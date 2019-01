Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 1 gennaio 2019

Danza in prima serata, film d'animazione, kolossal, pellicole storiche, commedie e western. Ce n'è per tutti i gusti stasera in tv.

Torna infatti l'appuntamento con Roberto Bolle e il balletto su Rai1, mentre per i più piccini ci sarà da scegliere tra il film "Sing" su Canale 5 e il nuovo classico targato Disney "Come d'incanto" su Rai2. Chi ama i film storici invece non può perdersi l'appuntamento con "Braveheart" su Rai3 ma gli amanti della commedia all'italiana saranno contenti di sapere che su RaiMovie c'è "Fantozzi contro tutti". E non finisce qui: vediamo in dettaglio tutti i programmi di prima serata di oggi 1 gennaio 2019.

Stasera in tv su Rai Uno

21:25 - Roberto Bolle Danza con me

00:05 - Un amore sul ghiaccio

01:15 - Tg1 Notte

01:45 - Che tempo fa

01:50 - Sottovoce

Stasera in tv su Rai Due

19:40 - Zucchero, una notte a Venezia

20:30 - TG2 20.30

21:05 - Come d'incanto

22:55 - Pocahontas

00:10 - Appuntamento al cinema

00:15 - Spia e lascia spiare

Cosa c’è stasera in tv su Rai Tre

20:00 - Blob

20:30 - Un posto al sole

21:20 - Braveheart - Cuore impavido

23:10 - TG3

23:19 - Meteo 3

23:21 - Braveheart - Cuore impavido

00:35 - Cultura Save the Date

Clicca su continua per continuare a leggere