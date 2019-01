Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda l’11 gennaio 2019

Rai Uno si affida al ritorno di ‘Superbrain’ condotto da Paola Perego, Canale 5 propone agli amanti del quiz ‘Chi vuol essere milionario’ con la rassicurante simpatia di Gerry Scotti. E poi film, programmi di inchiesta come ‘Quarto Grado’, la comicità di Maurizio Crozza: la prima serata del venerdì televisivo offre un ventaglio di offerta molto ampio per coloro che decidano di iniziare questo weekend all’insegna del comfort del divano e di un caldo plaid.

Allora cosa guardare in questo venerdì 11 gennaio?

Mano al telecomando: dalla Rai a La7, passando per Mediaset, ecco i programmi in onda questa sera in prima serata.

Stasera in tv su Rai Uno

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Superbrain - Le Supermenti

23:55 - TV7

01:00 - TG1 NOTTE

01:30 - Che tempo fa

01:35 - Cinematografo

Persone straordinarie che fanno cose fuori dal comune. Cose che solo delle super menti riuscirebbero a fare!

Non ci credete?

Questa sera alle 21.25 su #Rai1 la prima puntata di #Superbrain!

Con @peregopaola e #FrancescoPaolantoni pic.twitter.com/VF8KsAdJSJ — Rai1 (@RaiUno) 11 gennaio 2019



Stasera in tv su Rai Due

20:30 - TG2 20.30

21:05 - LOL ;-)

21:20 - The Good Doctor - Un altro me - La mela verde - Vita nuova

23:45 - TG 2 Punto di Vista

Stasera in tv su Rai Tre

20:25 - Nuovi Eroi

20:45 - Un posto al sole

21:15 - Tutto quello che vuoi Film Prima Visione Assoluta

23:10 - Rabona il colpo a sorpresa

00:00 - TG3 Linea notte

