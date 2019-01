Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 12 gennaio 2019

Su Rai 1 va in onda il calcio con la partita di Coppa Italia Bologna-Juventus, su Canale 5 invece grande attesa per il ritorno di "C'è posta per te", alla sua ventiduesima edizione. Su Rai 2, invece, il film sulla vita e la carriera di Fabrizio De Andrè, "Il principe libero". Per i più piccoli, su Italia 1, il film d'animazione "Le 5 leggende", mentre su Rai 3 spazio all'attualità con "Le parole della settimana", condotto da Massimo Gramellini.

Film, serie tv, approfondimento: l'offerta delle principali reti televisive nella prima e seconda serata di sabato 12 gennaio è vasta e accontenta tutti i gusti dei telespettatori. Sapete cosa seguire? Se volete saperne di più e chiarirvi le idee, di seguito la guida completa con tutti i programmi in onda questa sera.

Stasera in tv su Rai 1

20:00 - Tg1

20:30 - Bologna. Calcio: Coppa Italia 2018 / 19 Ottavi di Finale Bologna - Juventus

23:04 - TG1 60 Secondi

23:05 - Petrolio

00:30 - Tg1 Notte

Stasera in tv su Rai 2

20:30 - TG2

21:05 - Fabrizio De Andrè - Principe libero

00:30 - TG2 Dossier

01:20 - TG2 Storie. I racconti della settimana

Stasera in tv su Rai 3

20:00 - Blob

20:30 - Le parole della settimana

22:30 - Alla lavagna

22:55 - TG3 Mondo

23:25 - TG Regione

23:30 - Commissari *Sulle tracce del male*

00:30 - TG3 Agenda del mondo

00:45 - TG3 Chi è di scena

Clicca su continua per continuare a leggere la guida tv