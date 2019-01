Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 14 gennaio 2019

Cosa guardare stasera in tv, lunedì 14 gennaio?

Se Rai Uno affida alla ‘Compagnia del cigno’ del professore Marioni – alias Alessio Boni – il compito di intrattenere il suo pubblico che tanto ha gradito i primi due episodi della fiction (qui le anticipazioni della terza punata), Canale 5 propone un film con Robert De Niro e Anne Hathaway, in questa prima serata televisiva che soddisfa anche le esigenze degli amanti del calcio con la partita di Coppa Italia Roma - Virtus Entella.

Stasera in tv su Rai Uno

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - La Compagnia del Cigno (qui le anticipazioni degli episodi L'orgoglio di Sara - Un'altra possibilità)

23:39 - TG1 60 Secondi

23:40 - Che fuori tempo che fa

00:50 - Speciale Viaggio nella Chiesa di Francesco - Nel Nome del padre

01:20 - TG1 NOTTE

Stasera in tv su Rai Due

20:30 - TG2 20.30

20:50 - Roma. Calcio: Coppa Italia 2018 / 19 Ottavi di Finale Roma - Virtus Entella

23:00 - Un fidanzato per mia moglie

00:30 - Protestantesimo

01:05 - S.W.A.T. - Squadra Speciale Anticrimine 2

02:25 - Piloti - Torre di controllo - Lieto evento - Il comandante Max

Stasera in tv su Rai Tre

20:25 - Nuovi Eroi

20:45 - Un posto al sole

21:20 – ‘Presa diretta’, Palazzi d'ingiustizia

