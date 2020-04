Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 15 aprile 2020

In questi giorni difficili, in cui dobbiamo restare in casa a causa dell'emergenza coronavirus, la tv va incontro a ogni esigenza degli italiani. Informazione, approfondimento, ma anche film e intrattenimento, i principali canali televisivi offrono una proposta in grado di soddisfare tutti i gusti.

Su Rai1 il documentario di Alberto Angela 'Meraviglie - La Penisola dei tesori', su Canale 5 'Tu si que vales', su Rai3 torna l'appuntamento settimanale con 'Chi l'ha visto?', ma sono tanti anche i programmi in seconda serata.

Stasera in tv su Rai1

18:45 - L'Eredità

20:00 - Tg1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Meraviglie - La Penisola dei tesori

23:50 - Porta a Porta

Stasera in tv su Rai2

18:50 - Blue Bloods - La porta dei poveri

19:40 - The Rookie Fronte interno

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - Maltese - Il romanzo del commissario

23:35 - Storie sospese

Stasera in tv su Rai3

19:00 - TG3

19:30 - TG Regione

19:51 - TG Regione Meteo

20:00 - Blob

20:20 - Non ho l'età

20:45 - Un posto al sole

21:20 - Chi l'ha visto?

00:00 - TG3 Linea notte

