Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 15 gennaio 2019

Film, approfondimenti e attualità: possiamo riassumere così la tipologia di offerta che i principali canali della tv italiana propongono ai suoi telespettatori nella prima serata di martedì 15 gennaio.

Se Rai Uno e Canale 5 si “sfidano” a colpi di film, Rai Tre schiera il consueto appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo ‘Cartabianca’ in diretta come il competitor ‘DiMartedì’, in onda su La7 con la condizione di Giovanni Floris.

E le altre reti? Per scegliere con comodità il programma che vi farà compagnia questa sera sfogliate la lista seguente e buona visione!

Stasera in tv su Rai 1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Non ho niente da perdere

23:38 - Porta a Porta

00:55 - TG1 NOTTE

01:25 - Che tempo fa

Stasera in tv su Rai 2

20:30 - TG2 20.30

21:05 - Cut

21:20 - 911 - Il giorno peggiore di sempre - Punto d'origine - Cuori infranti

23:45 - Killing Season

01:10 - Appuntamento al cinema

Stasera in tv su Rai 3

20:25 - Nuovi Eroi

20:45 - Un posto al sole

21:15 - #cartabianca

00:00 - TG3 Linea notte

00:10 - TG Regione

00:13 - TG3 Linea notte

