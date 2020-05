Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 15 maggio 2020

La tv continua ad essere una buona compagnia in queste serate segnate da un’emergenza sanitaria che ha cambiato le abitudini degli italiani. Informazione, approfondimento e film sono le offerte trasmesse dai principali canali televisivi che, a partire dalla prima serata, soddisfano le esigenze dei gusti del pubblico.

Da Rai1 che trasmette il film ‘Tutti i soldi del mondo’ a Canale 5 che propone la prima puntata di ‘Amici Speciali’ (qui tute le informazioni) passando per le inchieste di ‘Quarto Grado’ su Rete 4, di seguito tutti i programmi in onda venerdì 15 maggio 2020.

Stasera in tv su Rai 1

21:25 - Tutti i soldi del mondo

23:45 - TV7

00:47 - Che tempo fa

00:50 - Rai - News24

Stasera in tv su Rai 2

21:20 - N.C.I.S. Game Over

22:10 - The Rookie L'informatore

23:00 - Blue Bloods Interferenza

23:45 - Dead Man Down - Il sapore della vendetta

01:35 - Squadra Speciale Lipsia La pelliccia di zibellino

03:00 - Squadra Speciale Stoccarda - L'uomo senza volto

03:46 - Amnesia

Stasera in tv su Rai 3

21:20 - Euforia Assoluta

23:25 - Quello che serve

00:00 - TG3 Linea notte

00:10 - TG Regione

00:13 - TG3 Linea notte

01:00 - Meteo 3

01:05 - Parlamento Magazine

