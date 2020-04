Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 16 aprile 2020

In questi giorni difficili, in cui dobbiamo restare in casa a causa dell'emergenza coronavirus, la tv va incontro a ogni esigenza degli italiani. Informazione, approfondimento, ma anche film e intrattenimento, i principali canali televisivi offrono una proposta in grado di soddisfare tutti i gusti.

Su Rai1 l'ultima puntata di 'Doc - Nele tue mani', su Canale 5 il film 'Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo', su Rete 4 l'approfondimento di 'Dritto e Rovescio', ma sono tanti anche i programmi in seconda serata.

Stasera in tv su Rai1

18:45 - L'Eredità

20:00 - Tg1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - DOC - Nelle tue mani

23:45 - Porta a Porta

Stasera in tv su Rai2

19:40 - The Rookie La lista

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - Captain America: Civil War

23:55 - Ender's Game

Stasera in tv su Rai3

19:00 - TG3

19:30 - TG Regione

19:51 - TG Regione Meteo

20:00 - Blob

20:20 - Non ho l'età

20:45 - Un posto al sole

21:20 - Sabato, Domenica e Lunedì

00:00 - TG3 Linea notte

Stasera in tv su Canale 5

18:45 - Avanti un altro

20:00 - TG5

20:40 - Striscia la Notizia

21:20 - Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo

00:25 - TG5 Notte

Stasera in tv su Italia 1

18:30 - Studio Aperto

19:00 - Ieneyeh

19:35 - C.S.I. - Scena del crimine

21:20 - Momentum

23:01 - Never back down - Mai arrendersi

Stasera in tv su Rete 4

19:35 - Tempesta d'amore

20:30 - Stasera Italia

21:25 - Dritto e Rovescio

00:45 - Tatort - Scambio di ostaggi

Stasera in tv su La7

19:00 - Drop Dead Diva

19:55 - Il meteo della sera

20:00 - TG LA7

20:35 - Otto e Mezzo

21:15 - Piazzapulita

00:50 - TG LA7 Notte

Stasera in tv su Tv8

18:30 - Alessandro Borghese - 4 ristoranti Estate Roma

19:35 - Cuochi d'Italia

20:30 - Guess My Age - Indovina l'età

21:30 - La notte dei record

23:35 - Bruno Barbieri - 4 Hotel Firenze

Stasera in tv su Nove

18:50 - Airport Security

19:50 - Sono le venti (live)

20:35 - Deal With It - Stai al gioco

21:35 - Ci vediamo domani

23:35 - E' uno sporco lavoro