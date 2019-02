Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 16 febbraio 2019

Per quanti non abbiano impegni fuori casa in questo sabato, l’offerta televisiva prospettata dai principali canali è ricca di proposte che possono tenere compagnia nel relax della serata.

Se su Rai Uno torna un’altra puntata del talent condotto da Amadeus ‘Ora o Mai Più’, Canale 5 trasmette il popolare people show di Maria De Filippi ‘C’è posta per te’, mentre per gli appassionati di film ecco arrivare le proposte di Rete Quattro e Italia Uno.

Di seguito tutti la guida completa per leggere i programmi in onda stasera in tv

Clicca su continua per leggere i programmi in onda stasera in tv