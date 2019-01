Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 16 gennaio 2019

Su Rai 1 risate assicurate con "Al posto tuo", commedia firmata Max Croci con Luca Argentero, Stefano Fresi e Ambra Angiolini, me tre su Canale 5 va in onda il film "Ho cercato il tuo nome", che parla di un sergente dei marines (Zac Efron) appena rientrato negli Stati Uniti da una missione in Iraq. "Chi l'ha visto?" su Rai 3, su Rete 4 invece torna Chiambretti con la sua "Repubblica delle donne".

E ancora tanti altri film e programmi: l'offerta delle principali reti televisive nella prima e seconda serata di mercoledì 16 gennaio è vasta e accontenta tutti i gusti dei telespettatori. Sapete cosa seguire? Se volete saperne di più e chiarirvi le idee, di seguito la guida completa con tutti i programmi in onda questa sera.

