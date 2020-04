Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 17 aprile 2020

La tv va incontro a ogni esigenza degli italiani in questi giorni difficili in cui restare in casa è fondamentale per arginare il contagio del coronavirus. Con informazione, approfondimento, ma anche film e intrattenimento, i principali canali televisivi offrono una proposta in grado di soddisfare tutti i gusti.

Da Rai1 che propone il film ‘Belle & Sebastien - Amici per sempre’ a Canale 5 che risponde con ‘Puoi baciare lo sposo’, di seguito la guida completa dei programmi di venerdì 17 aprile 2020 a partire dalla prima serata.

Stasera in tv su Rai1

21:25 - Belle e Sebastien - Amici per sempre

23:10 - Speciale Tg1

00:28 - Che tempo fa

00:30 - RaiNews24

Stasera in tv su Rai2

21:20 - N.C.I.S. Un brutto risveglio

22:10 - The Rookie Impatto

23:00 - Blue Bloods Il ritorno di Delgado

23:45 - Chasing Mavericks

01:35 - Acque profonde

03:00 - Squadra Speciale Lipsia La caduta

Stasera in tv su Rai3

21:20 - Nome di donna

23:00 - I Topi

00:00 - TG3 Linea notte

00:10 - TG Regione

00:13 - TG3 Linea notte

01:00 - Meteo 3

01:05 - Fuori Orario. Cose (mai) viste

