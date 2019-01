Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 17 gennaio 2019

Suor Angela e il suo ‘Dio che ci aiuti’ torna con su Rai Uno con la seconda puntata, di contro Canale 5 propone un film per gli appassionati del genere di azione. Spazio poi, allo show di ‘Mai dire talk’ su Italia Uno, alla divulgazione di Roberto Giacobbo su Rete 4 e all’attualità di La7 che dà appuntamento con ‘Piazza Pulita’ di Corrado Formigli.

L'offerta delle principali reti televisive nella prima e seconda serata di giovedì 17 gennaio è vasta e accontenta tutti i gusti.

Sapete cosa seguire? Per gli indecisi, di seguito la guida completa con tutti i programmi in onda stasera in tv.

Clicca su continua per leggere i programmi di stasera in tv