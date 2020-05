Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 17 maggio 2020

Domenica sera di fiction, intrattenimento leggero, approfondimento cinema. Se Rai Uno schiera (in replica) “L’allieva 2” con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, Canale 5 mette in campo “Live - Non è la d’Urso”, con tra gli ospiti Luigi Mario Favoloso e Elena Morali.

Ma anche gli amanti del cinema troveranno cosa seguire, grazie alle proposte di Italia 1, Rete 4 e Tv8, tra film italiani e stranieri, commedie e avventura, mentre chi segue l’attualità potrà scegliere di sintonizzarsi ad esempio su Rai 2 o La7 per gli ultimi approfondimenti sul coronavirus e non solo.

Stasera in tv su Rai Uno

18:45 - L'Eredità per l'Italia - week end

20:00 - Tg1

20:35 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - L'allieva 2 - L'apostolo americano - Talento mortale

23:25 - Speciale Tg1

00:35 - Rai - News24

Stasera in tv su Rai Due

18:30 - TG2 L.I.S.

18:35 - Il Commissario Voss Amore paterno

19:40 - Che tempo che farà

20:30 - TG2 20.30

21:05 - Che tempo che fa

23:45 - La Domenica Sportiva

01:00 - Sorgente di vita

01:30 - Il commissario Lanz - Sotto protezione

Stasera in tv su Rai Tre

18:55 - Meteo 3

19:00 - TG3

19:30 - TG Regione

19:50 - TG Regione Meteo

20:00 - Blob

20:30 - Che ci faccio qui Ogni Santo Giorno Capitolo 2

21:20 - Un giorno in Pretura - Gloria Rosboch truffata dall'amore

23:25 - TG Regione

