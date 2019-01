Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 2 gennaio 2019

Una serata all'insegna dei grandi film quella di oggi 2 gennaio 2019. Da Rai1 a Canale 5, ecco tutte le proposte della tv.

Al via stasera su Rai1 una nuova edizione delle storie a lieto fine di 'Purchè finisca bene', collana di tre commedie della tv che raccontano pregi e difetti della condizione umana, tra ironia e sentimenti. Il primo appuntamento è con il film tv 'Basta un paio di baffi'. Al centro della storia c’è la passione di Sara per la cucina [QUI LE ANTICIPAZIONI]. Sulle altre reti Rai, spazio ai film per le famiglie: e quindi ecco Pixels, Cinderella, Chiedimi se sono felice e Collateral Beauty, ma per tutti i dettagli leggete la guida tv che trovate di seguito.

Stasera in tv su Rai Uno

21:25 - Basta un paio di baffi

23:30 - Una renna sotto l'albero

01:00 - TG1 Notte

01:30 - Che tempo fa

01:35 - Sottovoce

Stasera in tv su Rai Due

21:05 - Pixels

22:55 - Unici L'inarrestabile Gianna

01:10 - Inkheart - La leggenda di Cuore d'Inchiostro

02:45 - Una spia al liceo

Stasera in tv su Rai Tre

21:15 - La leggenda di un amore Cinderella

23:25 - TG Regione

23:30 - TG3 Linea notte

00:00 - Meteo 3

00:05 - Parliamo delle mie donne Prima Visione Assoluta

01:50 - Cultura L'Italia della Repubblica: Gli anni di piombo

02:50 - Rai - News24

