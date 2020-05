Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 2 maggio 2020

La tv va incontro agli italiani che affrontano un altro sabato sera tra le pareti domestiche durante l’emergenza coronavirus. Tante e diverse le offerte proposte dai palinsesti dei principali canali televisivi per la prima serata del 2 maggio 2020: tra pezzi di repertorio di show già trasmessi, film e approfondimenti, i telespettatori non hanno che da scegliere!

Da Rai Uno che trasmette i momenti più entusiasmanti dello show con Fiorella Mannoia ‘Un, due, tre Fiorella!’ a Canale 5 che manda in onda una puntata di ‘Ciao Darwin’ passando per l’attualità di ‘Stasera Italia Weekend' su Rete4, di seguito la lista dei programmi di strasera in tv.

Stasera in tv su Rai1

20:35 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Un, due, tre... Fiorella! Il Meglio di

00:15 - Techetechetè - Tutto Verdone

01:10 - Rai - News24

Stasera in tv su Rai2

21:05 - Petrolio Antivirus

23:30 - TG2 Dossier

00:15 - TG2 Storie. I racconti della settimana

00:55 - TG 2 Mizar

01:20 - TG 2 Cinematinee'

Stasera in tv su Rai3

20:30 - Aspettando le parole

22:00 - I Topi

23:10 - TG Regione

23:15 - TG3 Mondo

23:37 - Meteo 3

23:45 - Prima dell'alba

00:30 - Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:40 - La Regina di Casetta

